Зеленский предложил Келлогу гражданство Украины, назвав его «эффективным ПВО»

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться… Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Всё, что надо, квартиру, всё, что надо», — заявил Зеленский на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.