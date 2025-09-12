Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский предложил Келлогу гражданство Украины, назвав его «эффективным ПВО»

Владимир Зеленский предложил украинское гражданство и недвижимость в Киеве спецпосланнику США Киту Келлогу, потому что американский дипломат работает как «эффективное средство ПВО».

Источник: Reuters

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться… Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Всё, что надо, квартиру, всё, что надо», — заявил Зеленский на видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Накануне Зеленский во время встречи с Келлогом затронул тему поставок ВСУ систем ПВО и совместного производства беспилотников и оружия.

Он также заявил, что системы ПВО Patriot, передаваемые западными странами Украине, демонстрируют свою неэффективность при атаках российских БПЛА.

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше