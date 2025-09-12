Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО приступает к операции Восточный часовой для укрепления восточного фланга

НАТО начинает операцию «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса в ответ на инцидент с нарушением воздушного пространства Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Источник: Life.ru

«Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными Вооружёнными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции “Восточный часовой”, чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге», — сообщил он.

Рютте уточнил, что операция стартует в ближайшие дни с участием таких стран, как Дания, Франция, Великобритания и Германия. Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич добавил, что операция будет гибкой и объединит элементы воздушной и наземной обороны для усиления сдерживания и обмена информацией.

Ранее Германия объявила, что введёт дополнительные меры безопасности на восточном фланге НАТО после ситуации с залетевшими в Польшу беспилотниками. В частности речь идёт о расширенном воздушном патрулировании в небе республики.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше