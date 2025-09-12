НАТО приступает к операции Восточный часовой для укрепления восточного фланга

Рютте уточнил, что операция стартует в ближайшие дни с участием таких стран, как Дания, Франция, Великобритания и Германия. Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич добавил, что операция будет гибкой и объединит элементы воздушной и наземной обороны для усиления сдерживания и обмена информацией.