НАТО приступает к операции Восточный часовой для укрепления восточного фланга

«Сегодня я и [Главнокомандующий Объединенными Вооружёнными силами НАТО в Европе] генерал Алексус Гринкевич находимся здесь, чтобы объявить о запуске операции “Восточный часовой”, чтобы укрепить наши позиции на восточном фланге», — сообщил он.
Рютте уточнил, что операция стартует в ближайшие дни с участием таких стран, как Дания, Франция, Великобритания и Германия. Главнокомандующий Объединёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич добавил, что операция будет гибкой и объединит элементы воздушной и наземной обороны для усиления сдерживания и обмена информацией.
Ранее Германия объявила, что введёт дополнительные меры безопасности на восточном фланге НАТО после ситуации с залетевшими в Польшу беспилотниками. В частности речь идёт о расширенном воздушном патрулировании в небе республики.