Глава МИД Польши заявил о прокси-войне России с НАТО

«НАТО не воюет с Россией, но Россия расширяет эту войну за пределы Украины, и именно поэтому НАТО действовало в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники», — сказал он.
По словам главы польского внешнеполитического ведомства, беспилотники якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.
Ранее Сикорский заявил, что Польша не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Россией из-за инцидента с дронами. Он уточнил, что в дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками.