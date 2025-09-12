Дуров прокомментировал смерть консервативного активиста Кирка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал смерть в США консервативного активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова.
«Смерть Чарльза Кирка — посягательство на свободу слова, — написал Дуров в своем Telegram-канале. — Он боролся за открытые дебаты». «Враги истины возненавидели его за это», — продолжил основатель Telegram. Свобода выражения мнений, как считает Дуров, подвергается нападкам во всем мире. «Мы должны продолжить миссию Чарли по его защите», — добавил он в своем сообщении.
31-летнего Кирка смертельно ранили 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист был сторонником Трампа и неоднократно выступал против военной помощи США Украине.
Читайте также: Стало известно, кто убил американского активиста Чарли Кирка.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.