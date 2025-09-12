Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров прокомментировал смерть консервативного активиста Кирка

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал смерть в США консервативного активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал смерть в США консервативного активиста Чарли Кирка посягательством на свободу слова.

«Смерть Чарльза Кирка — посягательство на свободу слова, — написал Дуров в своем Telegram-канале. — Он боролся за открытые дебаты». «Враги истины возненавидели его за это», — продолжил основатель Telegram. Свобода выражения мнений, как считает Дуров, подвергается нападкам во всем мире. «Мы должны продолжить миссию Чарли по его защите», — добавил он в своем сообщении.

31-летнего Кирка смертельно ранили 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Активист был сторонником Трампа и неоднократно выступал против военной помощи США Украине.

Читайте также: Стало известно, кто убил американского активиста Чарли Кирка.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше