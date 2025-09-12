Сибига утверждает, что военные Польши прибудут на Украину через неделю

Польские военнослужащие приедут на Украину для изучения методов противодействия беспилотникам 18 сентября. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном.
«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам», — уверял украинский чиновник.
Однако через некоторое время Минобороны Польши выступило с опровержением информации, что якобы польские военные приедут учиться сбитию дронов на Украину. Все эти мероприятия должны пройти на территории Польши, подчеркнуло военное ведомство.
Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 сентября, генсек НАТО Марк Рютте так и не смог четко ответить, какая страна стоит за инцидентом с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, с одной стороны, он считает, что вопрос, кто стоит за этим, значимый, но, с другой стороны, он не настолько значимый, потому что не важно, было ли это совершено намеренно.
При этом ранее генсек альянса заявил, что расследование данного инцидента все еще продолжается.