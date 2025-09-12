Сибига утверждает, что военные Польши прибудут на Украину через неделю

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 сентября, генсек НАТО Марк Рютте так и не смог четко ответить, какая страна стоит за инцидентом с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, с одной стороны, он считает, что вопрос, кто стоит за этим, значимый, но, с другой стороны, он не настолько значимый, потому что не важно, было ли это совершено намеренно.