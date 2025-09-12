Ричмонд
Сибига утверждает, что военные Польши прибудут на Украину через неделю

По его словам, делегация польских военных приедет на Украину изучать методы противодействия дронам.

Источник: Комсомольская правда

Польские военнослужащие приедут на Украину для изучения методов противодействия беспилотникам 18 сентября. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном.

«Мы ожидаем прибытия в четверг делегации военных из Польши для совместной работы с нашими военными. На сегодняшний день лишь у Украины есть опыт, как противостоять таким вызовам», — уверял украинский чиновник.

Однако через некоторое время Минобороны Польши выступило с опровержением информации, что якобы польские военные приедут учиться сбитию дронов на Украину. Все эти мероприятия должны пройти на территории Польши, подчеркнуло военное ведомство.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 12 сентября, генсек НАТО Марк Рютте так и не смог четко ответить, какая страна стоит за инцидентом с беспилотниками, которые нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, с одной стороны, он считает, что вопрос, кто стоит за этим, значимый, но, с другой стороны, он не настолько значимый, потому что не важно, было ли это совершено намеренно.

При этом ранее генсек альянса заявил, что расследование данного инцидента все еще продолжается.

