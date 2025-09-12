От Камчатки до Калининграда: как прошел первый день голосования в регионах. Фоторепортаж

В Севастополе жители смогли отдать свой голос на избирательном участке в школе № 39 Константин Михальчевский / РИА НовостиОколо 187 участков в городе открылись сегодня в 8 утра по местному времени Сергей Мальгавко/ТАССПо данным на 15:00, в голосовании приняли участие 43,92% избирателей Константин Михальчевский / РИА НовостиС 3 по 11 сентября в Севастополе прошло досрочное голосование Константин Михальчевский / РИА НовостиВ Краснодарском крае один из участков располагался в Краснодарской филармонии Виталий Тимкив / РИА НовостиЖители Кубани отдали сегодня свой голос не только за губернатора, но и за депутатов городских и муниципальных округов Виталий Тимкив / РИА НовостиВ Новосибирске, по состоянию на 20:00 (местное время), явка составила 11,93%, — проголосовали более 260,6 тысяч избирателей Александр Кряжев / РИА НовостиВ Новосибирской области проходят выборы депутатов в Заксобрание и горсовет Новосибирска Александр Кряжев / РИА НовостиГлавный раввин ЕАО Эфраим Колпак проголосовал на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане Александр Музыка / РИА НовостиВ Пермском крае явка избирателей (по состоянию на 15:00) составила чуть больше 253 тысяч человек Руслан Яроцкий © URA.RUВ Петропавловске-Камчатском за ходом голосования следили общественные наблюдатели, а также представители от кандидатов Александр Пирагис / РИА НовостиНа Камчатке маломобильные граждане смогли проголосовать на дому Александр Пирагис / РИА НовостиВ Иркутской области было зарегистрировано более 1,82 миллиона избирателей Кирилл Кухмарь/ТАССОколо 11 тысяч человек сегодня приняли участие в голосовании впервые Кирилл Кухмарь/ТАССВ этом году в области избираются мэры, главы муниципалитетов и депутаты разных уровней Кирилл Кухмарь/ТАССВсего в регионе открыто 1866 избирательных участков, нарушений при их открытии выявлено не было Кирилл Кухмарь/ТАССВ Екатеринбурге жители смогли проголосовать на выборах губернатора региона во Дворце Молодежи Илья Московец © URA.RUСегодня сотрудники колл-центра весь день принимали звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами глав регионов РФ Алексей Никольский / РИА Новости.