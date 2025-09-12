Офицер ВС РФ Ступников семь месяцев передавал ВСУ координаты сослуживцев

Перебежчик Лев Ступников, родившийся в Казахстане и в детстве получивший гражданство РФ, семь месяцев передавал ВСУ координаты сослуживцев, по которым затем наносили ракетные удары. Мужчина помог убить не менее 200 российских военнослужащих, после чего он сбежал на Украину. При этом в его части считали офицера погибшим в бою, рисковали своими жизнями, чтобы найти хоть какие-то доказательства этому. Тем временем жена, мать и младшая сестра Ступникова отправились в Турцию «на отдых», а затем на Украину. Однокурсники назвали перебежчика «позором России».