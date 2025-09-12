Зеленский предложил Келлогу украинское гражданство и квартиру в Киеве

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Действительно, раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем “Пэтриоты”. Об этом действительно говорят всякий раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться… Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Всё, что надо, квартиру, всё, что надо», — сказал Зеленский.