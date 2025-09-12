Ричмонд
СМИ раскрыли, что будет в новом пакете антироссийских санкций от США

США предложат странам «Большой семёрки» ввести санкции против «Роснефти» и запретить страхование морских перевозок. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ с американскими предложениями.

Источник: Life.ru

«Предложение, направленное “Большой семёрке”, также предусматривает введение санкций в отношении так называемого теневого флота российских нефтяных танкеров и сетей, обеспечивающих торговлю, российской нефтяной компании ПАО “Роснефть”, а также запрет на страхование морских перевозок», — говорится в материале агентства.

Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что готов ввести пакет рестрикций против ключевых секторов российской экономики. Целью этих санкций станут финансовые институты и нефтяная сфера.

