Германия отправит к границе с Польшей 2 истребителя Eurofighter

Германия решила усилить патрулирование на границе с Польшей после инцидента с беспилотниками, увеличив количество истребителей Eurofighter с двух до четырех, сообщили Tagesschau со ссылкой на немецкое Минобороны.
Представитель ведомства уточнил, что оперативная готовность была введена вечером 11 сентября, а к утру 12 сентября военные приступили к усиленному патрулированию. Два отряда реагирования работают круглосуточно.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее сообщил, что Франция и Великобритания направят на защиту польского воздушного пространства истребители Rafale и Eurofighter.
Чехия предоставит три вертолета Ми-17 и около сотни военных. Швеция окажет дополнительную поддержку средствами ПВО и авиацией, а Нидерланды направляют комплексы Patriot, оборудование для борьбы с дронами и 300 военнослужащих.