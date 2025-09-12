Ричмонд
Рютте заявил о продолжении расследования НАТО по инциденту с БПЛА в Польше

Марк Рютте заявил, что оценка событий со стороны НАТО продолжается.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжает расследовать обстоятельства инцидента с беспилотниками в Польше, пишет ТАСС.

«Наша оценка событий, произошедших в среду, продолжается. Мы, как НАТО, должны четко заявить о нашей решимости и способности защищать нашу территорию», — заявил Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, вооруженные силы применили оружие для ликвидации угрозы. Он созвал экстренное заседание правительства.

Ранее сообщалось, что Марк Рютте заявил о старте операции «Восточный страж» после инцидента с БПЛА в Польше.

