Рютте заявил о продолжении расследования НАТО по инциденту с БПЛА в Польше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжает расследовать обстоятельства инцидента с беспилотниками в Польше, пишет ТАСС.
«Наша оценка событий, произошедших в среду, продолжается. Мы, как НАТО, должны четко заявить о нашей решимости и способности защищать нашу территорию», — заявил Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе.
Напомним, 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. По его словам, вооруженные силы применили оружие для ликвидации угрозы. Он созвал экстренное заседание правительства.
Ранее сообщалось, что Марк Рютте заявил о старте операции «Восточный страж» после инцидента с БПЛА в Польше.