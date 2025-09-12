Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство внесло в ГД законопроект об отмене НДС на вклады в драгметаллах

В Госдуму внесен законопроект, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе.

Отмечается, что инициатива предусматривает отмену НДС при операциях по выплате банками процентов по договору вклада в драгметаллах в слитках. Также законопроект предполагает освобождение от операций по размещению драгметаллов, не задействованных во вкладах.

Инициатива позволит освободить от НДС займы, выданные за счет драгоценных металлов, которые были приобретены у третьих лиц.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуму внесли законопроект, направленный на снижение НДС на социально-значимые товары, включая продукты питания и медикаменты. Так, налог может быть уменьшен с 10% до 5%.