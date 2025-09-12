Правительство внесло в ГД законопроект об отмене НДС на вклады в драгметаллах

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах. Соответствующая информация размещена в думской электронной базе.
Отмечается, что инициатива предусматривает отмену НДС при операциях по выплате банками процентов по договору вклада в драгметаллах в слитках. Также законопроект предполагает освобождение от операций по размещению драгметаллов, не задействованных во вкладах.
Инициатива позволит освободить от НДС займы, выданные за счет драгоценных металлов, которые были приобретены у третьих лиц.
