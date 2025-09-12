Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о войне России с НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, однако Россия воюет с НАТО через Украину. Об этом дипломат высказался на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает TVP Info.