Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о войне России с НАТО

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, однако Россия воюет с НАТО через Украину.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, однако Россия воюет с НАТО через Украину. Об этом дипломат высказался на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает TVP Info.

По словам Сикорского, Россия якобы расширяет военный конфликт за пределы Украины. Именно этим он объяснил действия альянса, который сбивал в воздухе якобы российские беспилотники над Польшей.

Глава польского внешнеполитического ведомства также заявил, что дроны якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию «Восточный часовой», чтобы «укрепить позиции на восточном фланге».

По его словам, задействованы в операции будут силы ряда членов блока, включая Данию, Францию, Германию и Великобританию.

