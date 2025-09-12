Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о войне России с НАТО

По словам Сикорского, Россия якобы расширяет военный конфликт за пределы Украины. Именно этим он объяснил действия альянса, который сбивал в воздухе якобы российские беспилотники над Польшей.
Глава польского внешнеполитического ведомства также заявил, что дроны якобы нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию «Восточный часовой», чтобы «укрепить позиции на восточном фланге».
По его словам, задействованы в операции будут силы ряда членов блока, включая Данию, Францию, Германию и Великобританию.
