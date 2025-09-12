США призовут G7 разработать механизм изъятия российских активов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США намерены предложить странам G7 создать правовой механизм для конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«США также скажут странам G7, что они должны создать юридический механизм для изъятия замороженных суверенных активов России и рассмотреть возможность конфискации или их использования для финансирования обороны Украины», — пишет агентство. Отмечается, что большая часть из $300 млрд замороженных активов РФ находится в Европе.
Кроме того, Вашингтон также призовет страны «Большой семерки» (G7) ввести против Китая и Индии вторичные пошлины в 50−100% за то, что эти государства продолжают закупать российские энергоресурсы. В материале Bloomberg упоминается предложение усилить санкции против так называемого теневого флота, «Роснефти», региональных банков России, а также запрет на оказание услуг в сфере искусственного интеллекта и финансовых технологий.
Президент США Дональд Трамп 12 сентября заявил, что может «очень жестко ударить по России санкциями».-0-