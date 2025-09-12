США призовут G7 разработать механизм изъятия российских активов

Кроме того, Вашингтон также призовет страны «Большой семерки» (G7) ввести против Китая и Индии вторичные пошлины в 50−100% за то, что эти государства продолжают закупать российские энергоресурсы. В материале Bloomberg упоминается предложение усилить санкции против так называемого теневого флота, «Роснефти», региональных банков России, а также запрет на оказание услуг в сфере искусственного интеллекта и финансовых технологий.