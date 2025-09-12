Сикорский: дроны 10 сентября влетали в Польшу, в том числе, из Украины

Беспилотники входили в воздушное пространство Польши в ночь на среду, в том числе, с территории Украины, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Его выступление транслирует Польское телевидение.
«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии», — сказал он, заявив, что «битва в воздухе продолжалась семь часов».
Между тем Сикорский продолжает обвинять в происходящем Россию и утверждать, что беспилотники были российскими.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. Он заявил о применении вооруженными силами оружия для ликвидации угрозы, а также сказал, что воздушное пространство нарушили якобы российские дроны.
После случившегося МИД Германии организовал встречу с российским послом Сергеем Нечаевым. Дипломат назвал произошедшее спланированной провокацией.