Сикорский: дроны 10 сентября влетали в Польшу, в том числе, из Украины

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что в воздушное пространство Польши влетали БПЛА с территории Украины и Белоруссии.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотники входили в воздушное пространство Польши в ночь на среду, в том числе, с территории Украины, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Его выступление транслирует Польское телевидение.

«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины, но также и из Белоруссии», — сказал он, заявив, что «битва в воздухе продолжалась семь часов».

Между тем Сикорский продолжает обвинять в происходящем Россию и утверждать, что беспилотники были российскими.

Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября сообщил о многократном нарушении воздушного пространства страны. Он заявил о применении вооруженными силами оружия для ликвидации угрозы, а также сказал, что воздушное пространство нарушили якобы российские дроны.

После случившегося МИД Германии организовал встречу с российским послом Сергеем Нечаевым. Дипломат назвал произошедшее спланированной провокацией.

