Подумайте ещё раз: Китай обратился к Мексике с непрозрачным намёком из-за пошлин на авто

Ведомство предупредило, что увеличение тарифов с 20% до 50% на импорт машин, включая китайские, общей суммой до 52 миллиардов долларов, негативно скажется на самой Мексике и других странах-поставщиках. Китайская сторона подчеркнула готовность принять ответные меры для защиты своих интересов.