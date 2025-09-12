Выборы в метро, кандидат разволновался на участке: как прошел первый день выборов в России

Первый день выборов в России отметился целым рядом ярких событий. В Москве впервые можно было проголосовать в метро — на станции «Курская» открылся специальный участок для электронного голосования. В то же время кандидат в губернаторы Свердловской области Рант Краев признался в сильном волнении на участке, а его коллега от КПРФ в Оренбуржье Денис Батурин получил предупреждение от избиркома за нарушения. Подробнее о том, как прошел первый день выборов в регионах — в материале URA.RU.