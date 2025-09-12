Выборы в метро, кандидат разволновался на участке: как прошел первый день выборов в России

Москвичи смогли проголосовать на станции метро «Курская» (архивное фото).
Первый день выборов в России отметился целым рядом ярких событий. В Москве впервые можно было проголосовать в метро — на станции «Курская» открылся специальный участок для электронного голосования. В то же время кандидат в губернаторы Свердловской области Рант Краев признался в сильном волнении на участке, а его коллега от КПРФ в Оренбуржье Денис Батурин получил предупреждение от избиркома за нарушения. Подробнее о том, как прошел первый день выборов в регионах — в материале URA.RU.
Самый молодой кандидат в свердловские губернаторы переволновался на выборах.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области и кандидат на пост губернатора от партии «Новые люди» Рант Краев принял участие в голосовании на выборах. Он признался, что испытывал волнение в ходе процедуры.
«Для меня это был волнительный момент. До начала политической деятельности я предпочитал проводить выходные на даче, занимаясь огородом и другими делами. Однако, посвятив себя политике, осознал, что вопросы не решаются сами собой — необходимо приходить и голосовать», — отметил Краев.
Кандидат от КПРФ в Оренбуржье получил предупреждение от избиркома.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОт Камчатки до Калининграда: как прошел первый день голосования в регионах. Фоторепортаж.
Кандидат в губернаторы от КПРФ Денис Батурин сегодня получил предупреждение от избирательной комиссии Оренбургской области. Она напомнила ему о необходимости соблюдать нормы федерального законодательства в связи с распространением им недостоверной информации.
Как сообщили в telegram-канале избиркома, по закону наблюдатели могут вести фото- и видеосъемку только с выделенного участка в помещении для голосования, однако фиксировать пломбы на избирательных ящиках запрещено. Вместе с тем наблюдатели вправе получать копии актов, где указывается номер пломбы, иные требования законом не предусмотрены. Избирком предостерег Батурина от распространения фейков, напомнив об ответственности за подобные действия.
В метро Москвы впервые организовали избирательный участок.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГубернаторы ринулись на избирательные участки в первый день выборов: кто из глав регионов уже проголосовал.
Впервые в аванзале станции московского метро был открыт избирательный участок, на котором можно проголосовать электронно на выборах губернаторов. Об этом сообщил председатель Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев. Аналогичная возможность предоставлена и в одной из гостиниц столицы, а также в 12 центрах «Мои документы» в торговых центрах.
По словам Ковалева, участок на станции «Курская» полностью соответствует требованиям законодательства: здесь работают члены избирательной комиссии, наблюдатели, волонтеры и сотрудники полиции, ведется видеонаблюдение. Он подчеркнул, что этот опыт будет проанализирован и может быть использован в будущих избирательных кампаниях города.
Свыше миллиона избирателей проголосовали дистанционно.
В Минцифры РФ сообщили, что на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1 млн человек, что превышает 60% от числа зарегистрированных. Дистанционное электронное голосование стартовало в 22 регионах, а 13 сентября к ним присоединятся Курганская область и Северная Осетия — Алания.
Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что к концу первого дня проведения ДЭГ явка, по прогнозам, может достигнуть 70%. Наибольший уровень явки зафиксирован в Магаданской, Смоленской, Свердловской, Костромской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Томской областях.