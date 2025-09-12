Шведский телеканал не дал послу Беляеву изложить позицию по Буче

«Когда посол привёл неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, — а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследования по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжёт», — говорится в сообщении.