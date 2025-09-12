Послу РФ в Швеции Сергею Беляеву не дали рассказать историю с расследованием событий, произошедших в Буче. И сделал это ведущий шведского телевидения SVT. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве. Политик рассказал, что данная тема была затронута во время интервью.
«Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, — ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — написано в комментарии посольства в Telegram-канале.
В дипведомстве также напомнили, что, несмотря на неоднократные требования, ни одно ведомство на Западе не провело расследование по теме Бучи, а лишь продолжали сыпать ложными обвинениями.
Как KP.RU писал ранее, российские дипломаты уже более трех лет безуспешно пытаются получить от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его ведомства четкие и правдивые ответы относительно событий в Буче. Однако все запросы остаются без должного внимания и конкретики.