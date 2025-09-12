Как KP.RU писал ранее, российские дипломаты уже более трех лет безуспешно пытаются получить от Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и его ведомства четкие и правдивые ответы относительно событий в Буче. Однако все запросы остаются без должного внимания и конкретики.