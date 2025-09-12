Жители Брянской области активнее всех проголосовали на выборах в Москве

В России проходят выборы в регионах.
Жители Брянской области проявили наибольшую активность на избирательных участках в Москве в первый день выборов глав регионов России. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на брифинге в общественном информационном центре города. По его словам, среди всех регионов, где проходят выборы губернаторов, именно брянские избиратели чаще всего приходили на участки в столице. Об этом стало известно 12 сентября — в первый день голосования.
«Я могу назвать один показатель, прошу вас обратить на него внимание — активнее всех из всех регионов, где проходят выборы губернатора, голосовали жители Брянской области. Вот это такой интересный факт», — заявил Реут, слова приводит РИА Новости. Представитель избиркома не уточнил абсолютные цифры, однако отметил, что тенденция сохраняется с момента открытия участков.
В июле Мосгоризбирком рассмотрел обращение коллег из Курской области о создании специальных избирательных участков в Москве для голосования иногородних жителей за глав своих регионов. В итоге в столице организовали 14 площадок для голосования, преимущественно в местах массового пребывания граждан. По данным комиссии, жители Брянской области воспользовались этой возможностью активнее других.
Выборы губернаторов проходят с 12 по 14 сентября в 20 регионах страны, включая Брянскую область. В Москве обеспечена возможность проголосовать для избирателей из этих субъектов РФ, находящихся вне места постоянной регистрации.