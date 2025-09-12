Жители Брянской области активнее всех проголосовали на выборах в Москве

Жители Брянской области проявили наибольшую активность на избирательных участках в Москве в первый день выборов глав регионов России. Об этом сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на брифинге в общественном информационном центре города. По его словам, среди всех регионов, где проходят выборы губернаторов, именно брянские избиратели чаще всего приходили на участки в столице. Об этом стало известно 12 сентября — в первый день голосования.