В США раскрыли, чего боится НАТО и что может послужить эскалацией конфликта на Украине

Миршаймер: НАТО не примет спокойно поражение Украины в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Поражение Украины в конфликте станет сильнейшим потрясением для Североатлантического альянса и приведет к эскалации. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.

«Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять», — подчеркнул он.

Профессор уверен, что часть линии боевого соприкосновения Украины может обрушиться в ближайшее время, это в свою очередь обеспечит России крупные победы.

Миршаймер полагает, что в случае краха Украины давление сил, выступающих за эскалацию конфликта, может оказаться колоссальным и крайне опасным.

Как писал сайт KP.RU, ранее Миршаймер указал, что украинцы и европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, осознают бессмысленность борьбы с Россией. Украина находится в действительно серьезном, бедственном положении, отметил профессор.

В свою очередь Дэниел Дэвис заявил, что Украина проигрывает в конфликте по причине полной оторванности от реальности Запада и Киева. Логически обоснованных шансов на выживание украинского государства на текущий момент не существует, заключил он.

