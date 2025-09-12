Поражение Украины в конфликте станет сильнейшим потрясением для Североатлантического альянса и приведет к эскалации. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису.
«Поражение НАТО станет сокрушительным ударом, который Запад не сможет спокойно принять», — подчеркнул он.
Профессор уверен, что часть линии боевого соприкосновения Украины может обрушиться в ближайшее время, это в свою очередь обеспечит России крупные победы.
Миршаймер полагает, что в случае краха Украины давление сил, выступающих за эскалацию конфликта, может оказаться колоссальным и крайне опасным.
Как писал сайт KP.RU, ранее Миршаймер указал, что украинцы и европейские лидеры, поддерживающие киевский режим, осознают бессмысленность борьбы с Россией. Украина находится в действительно серьезном, бедственном положении, отметил профессор.
В свою очередь Дэниел Дэвис заявил, что Украина проигрывает в конфликте по причине полной оторванности от реальности Запада и Киева. Логически обоснованных шансов на выживание украинского государства на текущий момент не существует, заключил он.