На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Найдено тело мужчины в районе озера. Число погибших увеличилось до трех», — сообщили в оперативных службах региона.
Ранее сообщалось о двух погибших. По информации оперативных служб, они были семейной парой.
По предварительным данным, авария произошла из-за схода троса с ролика одной из опор. Людей эвакуировали, всего спасли 35 человек. Девять из них попали в больницу. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности. -0-