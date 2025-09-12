Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Эльбрусе нашли тело третьего погибшего при аварии на канатной дороге

«Найдено тело мужчины в районе озера. Число погибших увеличилось до трех», — сообщили в оперативных службах региона.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате аварии на канатной дороге на Эльбрусе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Найдено тело мужчины в районе озера. Число погибших увеличилось до трех», — сообщили в оперативных службах региона.

Ранее сообщалось о двух погибших. По информации оперативных служб, они были семейной парой.

По предварительным данным, авария произошла из-за схода троса с ролика одной из опор. Людей эвакуировали, всего спасли 35 человек. Девять из них попали в больницу. Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований безопасности. -0-