Bloomberg: США предложат G7 создать «механизм изъятия» российских активов

США предложат странам G7 «механизм изъятия» замороженных российских активов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
Сообщается, что Вашингтон предложит создать законный механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов, а также рассмотреть возможность их ареста либо использования для финансирования обороны Украины.
Ранее экономист Владимир Осипов назвал действия ЕС в отношении активов России воровством.
Президент России Владимир Путин назвал заморозку Западом золотовалютных резервов РФ настоящим открытым грабежом. Он подчеркнул, что любые попытки изъятия российских активов не останутся без ответа.
