Глава МИД Польши: часть прилетевших БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября были из Украины

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что часть дронов, нарушивших польское воздушное пространство в ночь с 9 на 10 сентября, прилетели с территории Украины, а не исключительно из Беларуси. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал TVP Info.
«Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только из Украины, но и из Беларуси», — сказал Радослав Сикорский в Киеве на совместной с его украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции. Польский дипломат в очередной раз назвал инцидент «российской операцией».
Ранее польский премьер Дональд Туск утверждал, что значительная часть БПЛА, нарушивших ночью с 9 на 10 сентября польское воздушное пространство, влетела с территории Беларуси.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По данным польских властей, зафиксирован 21 случай вторжения в небо страны той ночью. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.
Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В Минобороны России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной по данной теме. -0-