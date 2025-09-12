Владимир Путин назвал многонациональность РФ бесценным даром

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что многонациональность России является бесценным даром.
Глава государства отметил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, подчеркнул он.
«Наша страна изначально складывалась как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы — поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — сказал Путин.
Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Глава государства также обратится к участникам форума, уточнил он.
Напомним, с 11 по 13 сентября 2025 года в Северной столице проходит ХI Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур.