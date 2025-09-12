Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин назвал многонациональность РФ бесценным даром

Глава государства отметил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил, что многонациональность России является бесценным даром.

Глава государства отметил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, подчеркнул он.

«Наша страна изначально складывалась как многонациональная, и именно этот бесценный дар определил её неповторимую культурную палитру и статус державы — поистине великой своим искусством, наукой, литературой», — сказал Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Глава государства также обратится к участникам форума, уточнил он.

Напомним, с 11 по 13 сентября 2025 года в Северной столице проходит ХI Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше