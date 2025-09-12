Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка семей с детьми является приоритетом для нашего государства. Об этом российский политик заявил во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в пятницу, 12 сентября.
«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», — подчеркнул политик.
Отметим, что данным форум проходит с 10 по 13 сентября в культурной столице России.
Как KP.RU писал ранее, лидер России назвал многонациональность Российской Федерации бесценным даром и отметил при этом, что РФ выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран.