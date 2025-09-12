Ричмонд
Путин подчеркнул, что поддержка семей с детьми является приоритетом для РФ

Глава РФ отметил, что наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поддержка семей с детьми является приоритетом для нашего государства. Об этом российский политик заявил во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в пятницу, 12 сентября.

«Для России приоритет — поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье», — подчеркнул политик.

Отметим, что данным форум проходит с 10 по 13 сентября в культурной столице России.

Как KP.RU писал ранее, лидер России назвал многонациональность Российской Федерации бесценным даром и отметил при этом, что РФ выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран.