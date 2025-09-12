Литва и Эстония частично закрыли небо на время учений России и Белоруссии

Предложение было внесено Силами обороны Эстонии и подтверждено министром обороны Ханно Певкуром, который заявил, что Эстония и Латвия «согласились с целесообразностью совместного согласования ограничений в ночное время».
«Бесполетная зона будет действовать в ближайшие недели с 20:00 до 7:00. В течение этого периода обычная деятельность гражданской авиации, включая использование любительских дронов, будет запрещена», — говорится в статье.
Всего уже четыре страны ограничили воздушное пространство на период маневров — ранее это сделали Польша и Латвия. Власти этих стран уточнили, что ограничения вводятся из-за недавних инцидентов с дронами в Польше.
В пятницу в Белоруссии стартовали стратегические учения «Запад-2025». Они пройдут до 16 сентября на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Учения будут длиться с 12 по 16 сентября.
Военнослужащие отработают планирование применения ядерного оружия и новых российских систем «Орешник», которые должны быть развернуты в Белоруссии до конца 2025 года.
Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, Польша, Латвия и Литва не приняли приглашение наблюдать за ходом учений.