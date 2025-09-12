Путин заявил, что мир будущего должен строиться на любви и дружбе

Мир будущего должен строиться на любви и дружбе, а не состоять из одиночек и эгоистов в киберпространстве. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в пятницу, 12 сентября.
«Мы верим, что мир будущего — это мир не одиночек, живущих по принципу “каждый сам за себя”, а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом», — заявил российский лидер.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что многонациональность России является бесценным даром, который определяет богатство российской культуры. При этом глава государства подчеркнул, что национальная культура может обогащаться только при взаимодействии с другими культурами и этносами.