Путин заявил, что мир будущего должен строиться на любви и дружбе

Путин назвал любовь и дружбу главными составляющими мира будущего.

Источник: Комсомольская правда

Мир будущего должен строиться на любви и дружбе, а не состоять из одиночек и эгоистов в киберпространстве. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур в пятницу, 12 сентября.

«Мы верим, что мир будущего — это мир не одиночек, живущих по принципу “каждый сам за себя”, а людей, которые все так же ценят любовь и дружбу, дорожат своими близкими, понимают свою неразрывную связь с обществом», — заявил российский лидер.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении Владимира Путина, что многонациональность России является бесценным даром, который определяет богатство российской культуры. При этом глава государства подчеркнул, что национальная культура может обогащаться только при взаимодействии с другими культурами и этносами.