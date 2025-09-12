Путин пожелал успеха всем конкурсантам музыкального конкурса «Интервидение-2025»

Президент России Владимир Путин пожелал успеха всем конкурсантам Международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». Приятные слова российский лидер произнес во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в пятницу, 12 сентября.
«Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнения, что они внесут свой значимый вклад в укрепление диалога культуры народов», — сказал политик.
Путин также выразил признательность российским единомышленникам, которые поддержали инициативу Москвы возродить данное музыкальное мероприятие.
Как KP.RU писал ранее, ведущими конкурса «Интервидение» от России стали оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьев. А вот комментаторами от РФ стали продюсер Юрий Аксюта и телеведущая Яна Чурикова.