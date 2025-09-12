Путин пожелал успеха всем конкурсантам музыкального конкурса «Интервидение-2025»

Как KP.RU писал ранее, ведущими конкурса «Интервидение» от России стали оперная певица Аида Гарифуллина и певец Алексей Воробьев. А вот комментаторами от РФ стали продюсер Юрий Аксюта и телеведущая Яна Чурикова.