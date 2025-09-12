Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведский телеведущий не дал российскому послу рассказать о ситуации в Буче

Ведущий шведского телеканала SVT не дал послу России в Стокгольме Сергею Беляеву обсудить ситуацию с расследованием событий в Буче. Об этом сообщили в пятницу, 12 сентября, в российском посольстве.

Ведущий шведского телеканала SVT не дал послу России в Стокгольме Сергею Беляеву обсудить ситуацию с расследованием событий в Буче. Об этом сообщили в пятницу, 12 сентября, в российском посольстве.

По информации диппредставительства, во время интервью был поднят вопрос о якобы убийствах мирных жителей, совершенных российскими военнослужащими весной 2022 года в украинском городе Буча.

— Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследование по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет, — говорится в Telegram-канале дипведомства.

На прошлой неделе неизвестные в очередной раз сбросили с дрона краску на здание посольства России в Швеции. В дипмиссии отметили, что атаки на здание продолжаются уже больше года и стали «фактически систематическим явлением».

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше