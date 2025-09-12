Шведский телеведущий не дал российскому послу рассказать о ситуации в Буче

Ведущий шведского телеканала SVT не дал послу России в Стокгольме Сергею Беляеву обсудить ситуацию с расследованием событий в Буче. Об этом сообщили в пятницу, 12 сентября, в российском посольстве.
По информации диппредставительства, во время интервью был поднят вопрос о якобы убийствах мирных жителей, совершенных российскими военнослужащими весной 2022 года в украинском городе Буча.
— Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, циничная постановка украинской пропаганды, а также напомнил, что, несмотря на неоднократные требования России, Секретариатом ООН так и не было проведено расследование по Буче, как не был представлен и список погибших там людей, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет, — говорится в Telegram-канале дипведомства.
На прошлой неделе неизвестные в очередной раз сбросили с дрона краску на здание посольства России в Швеции. В дипмиссии отметили, что атаки на здание продолжаются уже больше года и стали «фактически систематическим явлением».