Путин пообещал, что власти всегда поддержат одаренную молодежь

Российские власти будут обязательно поддерживать одаренную молодежь. Об этом в ходе выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур заявил президент РФ Владимир Путин.
«Значительное внимание уделяем развитию региональных центров культуры. Это позволяет находить и раскрывать таланты даже в небольших городах и поселках, обеспечивая равные стартовые возможности для одаренной молодежи, для всех жителей нашей страны», — сказал глава государства.
Он отметил, что, конечно, здесь еще очень многое нужно сделать, особенно в работе по малым городам, по небольшим населенным пунктам.
Однако, эту тенденцию, а она все-таки набирает обороты, власти обязательно будут поддерживать, подчеркнул российский лидер.
Как писал сайт KP.RU, также глава государства назвал многонациональность России бесценным даром. Он отметил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами. Россия выступает за укрепление взаимодействия писателей разных стран, подчеркнул президент.
Напомним, в Петербурге с 11 по 13 сентября проходит ХI Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур.