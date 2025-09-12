Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии должна расти

Президент России Владимир Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна лишь расти. Эти слова российский лидер произнес во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в пятницу, 12 сентября.
«Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», — подчеркнул политик.
Как KP.RU писал ранее, глава РФ во время вышеупомянутого мероприятия назвал многонациональность нашей страны бесценным даром. Политик отметил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.