Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии должна расти

Также должно расти противодействие любым формам нетерпимости, считает глава РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна лишь расти. Эти слова российский лидер произнес во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в пятницу, 12 сентября.

«Роль культуры в международном сотрудничестве, в противодействии неонацизму, русофобии, антисемитизму и любым формам расизма, национальной и религиозной нетерпимости должна только расти», — подчеркнул политик.

Как KP.RU писал ранее, глава РФ во время вышеупомянутого мероприятия назвал многонациональность нашей страны бесценным даром. Политик отметил, что национальная культура может обогащаться только во взаимодействии с другими культурами.