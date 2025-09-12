Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии должна расти

Президент России Владимир Путин заявил, что роль культуры в противодействии русофобии и любым формам нетерпимости должна лишь расти. Эти слова российский лидер произнес во время выступления на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в пятницу, 12 сентября.