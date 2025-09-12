Многонациональность является бесценным даром Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Глава государства отметил, что Россия с самого начала формировалась как многонациональная страна, и именно это наследие определило неповторимую культурную политику государства.
В пятницу, 12 августа, президент Владимир Путин посетил XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках форума Путин также проведет отдельную встречу с министром культуры Ольгой Любимовой.