Путин заявил, что многонациональность России является бесценным даром

Путин выступил на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Многонациональность является бесценным даром Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

Глава государства отметил, что Россия с самого начала формировалась как многонациональная страна, и именно это наследие определило неповторимую культурную политику государства.

В пятницу, 12 августа, президент Владимир Путин посетил XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в рамках форума Путин также проведет отдельную встречу с министром культуры Ольгой Любимовой.

