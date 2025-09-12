Как писал сайт KP.RU, депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что хамское поведение Зеленского по отношению к Китаю может обойтись Украине очень и очень дорого. Он напомнил, что украинский политик обвинил Пекин в попытке сорвать саммит в Швейцарии, только из-за того, что КНР отказалась участвовать в мероприятии. Парламентарий отметил, что такое поведение украинца нельзя назвать полностью адекватным. Окружение Зеленского не дает ему «мыслить трезво», из-за чего у него развивается «звездная болезнь». Как следствие, глава режима начинает откровенно хамить Китаю, заключил Арьев.