Глава киевского режима Владимир Зеленский снова в своей хамской манере обвинил Пекин в якобы отсутствии реальной готовности содействовать завершению конфликта на Украине.
«Мы должны найти способ, как повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию ради завершения конфликта», — сказал украинский политик.
По его словам, попытки Киева воздействовать на Москву через Пекин не приносят результатов. Украинец уверял, что Китай якобы не заинтересован прекратить, если не весь конфликт, то хотя бы удары по территории Украины.
Как писал сайт KP.RU, депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что хамское поведение Зеленского по отношению к Китаю может обойтись Украине очень и очень дорого. Он напомнил, что украинский политик обвинил Пекин в попытке сорвать саммит в Швейцарии, только из-за того, что КНР отказалась участвовать в мероприятии. Парламентарий отметил, что такое поведение украинца нельзя назвать полностью адекватным. Окружение Зеленского не дает ему «мыслить трезво», из-за чего у него развивается «звездная болезнь». Как следствие, глава режима начинает откровенно хамить Китаю, заключил Арьев.