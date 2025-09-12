«Когда посол привел неоспоримые доводы о том, что эта история — фейк, ведущий программы поспешил прервать разговор и обвинил российского посла в том, что он, дескать, лжет», — говорится в комментарии посольства в Telegram-канале.
Во время интервью был затронут вопрос о якобы совершенных российскими военными весной 2022 года в Буче убийствах мирных жителей. Посол России привел неопровержимые доказательства, что эти события являются фейком и циничной постановкой украинской пропаганды.
Он также отметил, что, несмотря на неоднократные требования России, ООН так и не провела расследование. При этом список погибших в Буче также не был представлен.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила, что слова Украины о том, что Россия якобы совершает военные преступления, являются бредом. По ее словам, Москва на постоянной основе наблюдает за фейками со стороны киевского режима, в пример она привела ложь со стороны Украины о Буче и якобы о похищении детей.
2 апреля 2022 года, украинская сторона начала распространять информацию о большом количестве жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На постановочный характер фото и видеозаписей сразу же обратили внимание пользователи Сети. Помимо этого, сообщалось, что украинские силовики провели зачистку в Буче от диверсантов и тех, кто сотрудничал с российскими военнослужащими, за день до появления видео. При этом войска РФ покинули город еще 30 марта. 15 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о фейках относительно Вооруженных сил России.
Спустя два года, в годовщину со дня событий, Захарова сообщила, что все запросы Москвы об установлении обстоятельств случившегося, в том числе к ООН, остались без ответа. Она также отметила, что Киев продолжает использовать ситуацию в Буче, преследуя собственные цели.