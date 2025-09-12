Путин пожелал успеха участникам конкурса «Интервидение»

Президент России Владимир Путин пожелал успешных выступлений всем участникам международного музыкального конкурса «Интервидение».
Он отметил, что современное «Интервидение» полностью сохраняет дух творчества и дружбы между народами.
«Я желаю всем конкурсантам успешных выступлений. Нет сомнений, что они внесут значимый вклад в укрепление диалога культуры народов», — сказал Путин, выступая на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.
Ранее глава государства также заявил, что многонациональность России является бесценным даром.