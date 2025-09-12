Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России

Европейский союз официально продлил санкции в отношении Российской Федерации еще на полгода. Об этом говорится в заявлении представителей ЕС.
Как заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия даст адекватный и выверенный ответ на новые рестрикции со стороны ЕС, учитывая коренные интересы государства.
