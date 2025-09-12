Ричмонд
Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении России

ЕС официально продлил антироссийские санкции еще на полгода.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз официально продлил санкции в отношении Российской Федерации еще на полгода. Об этом говорится в заявлении представителей ЕС.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз начал работать над новыми санкциями против России, которые могут затронуть более 2500 юридических и физических лиц. При этом в МИД Франции отметили, что новые ограничения могут быть представлены уже 16 сентября.

Как заявляла официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Россия даст адекватный и выверенный ответ на новые рестрикции со стороны ЕС, учитывая коренные интересы государства.

