Путин выступил за сохранение культурного разнообразия

«Наша общая задача — избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий. В частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна», — сказал глава государства.
Ранее Путин обратил внимание на тенденцию вытеснения традиционных ценностей из глобальной повестки дня. Российский лидер подчеркнул необходимость их возвращения в пространство международного диалога. В качестве одного из действенных механизмов для достижения этой цели был назван международный песенный конкурс «Интервидение».