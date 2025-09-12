Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин выступил за сохранение культурного разнообразия

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости избежать девальвации фундаментальных ценностей и утраты национальной идентичности. С соответствующим заявлением он выступил в ходе пленарного заседания XI Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Источник: Life.ru

«Наша общая задача — избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий. В частности, размывания, девальвации ценностей свободы и прав человека, этических и нравственных норм, утраты национальных особенностей и культурного разнообразия, без которых мировая гармония невозможна», — сказал глава государства.

Ранее Путин обратил внимание на тенденцию вытеснения традиционных ценностей из глобальной повестки дня. Российский лидер подчеркнул необходимость их возвращения в пространство международного диалога. В качестве одного из действенных механизмов для достижения этой цели был назван международный песенный конкурс «Интервидение».