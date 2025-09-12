Европейский союз официально продлил еще на полгода все действующие антироссийские санкции. В заявлении Совета ЕС уточняется, что ограничения будут действовать до 15 марта 2026 года.
«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — отмечается в официальном заявлении.
Под санкции по-прежнему подпадают более 2 500 физических и юридических лиц.
Запад продолжает усиливать санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине, что отражается на росте цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС уже принял 18 пакетов ограничительных мер против России.
В России неоднократно заявляли, что страна сможет выдержать давление санкций, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечают, что Западу не хватает решимости признать неэффективность своей политики.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления страны является долгосрочной стратегией Запада. По его словам, введенные ограничения серьезно повлияли на мировую экономику, а главная цель санкций — ухудшить жизнь миллионов людей.