Евросоюз официально продлил санкции против России на полгода

Запад продолжает усиливать санкционное давление на Россию в связи с событиями на Украине, что отражается на росте цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала российской спецоперации в феврале 2022 года ЕС уже принял 18 пакетов ограничительных мер против России.