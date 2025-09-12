Путин назвал поддержку семей с детьми приоритетом России

Напомним, сегодня Владимир Путин принимает участие в Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге. А до этого российский лидер изменил условия программы по добровольному переселению соотечественников в РФ. Люди, у которых ранее было российское, белорусское, украинское, казахстанское или молдавское гражданство, освобождаются от этой процедуры.