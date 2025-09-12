Главой временного правительства Непала стала бывшая верховная судья Сушила Карки

Напомним, власти Непала приняли решение о блокировке популярных социальных сетей, в частности YouTube и X, и это стало роковой ошибкой — молодёжь восприняла такой шаг близко к сердцу и захватила улицы. В ходе беспорядков был избит замглавы правительства и министр финансов Башину Прасада Паудела. Также разъярившиеся «зумеры» подожгли здание офиса президента, парламента и других органов власти. В итоге премьер-министр подал в отставку, а закон о запрете соцсетей отменили. Нанесённый инфраструктуре ущерб оценивают в 1,4 миллиарда долларов.