Дуров назвал смерть активиста Кирка посягательством на свободу слова

«Смерть Чарльза Кирка — это посягательство на свободу слова. Он боролся за открытые дебаты, и враги истины возненавидели его за это», — написал Дуров в соцсетях.
По его словам, право на свободное выражение мнений сегодня находится под глобальной угрозой. Он предупредил, что исчезновение свободы слова неминуемо ведёт к утрате всех остальных свобод. Основатель мессенджера призвал продолжить дело Кирка по защите этого фундаментального права.
Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Но сегодня его задержали. Убийцей оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он прятался с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести выстрел.