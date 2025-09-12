Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров назвал смерть активиста Кирка посягательством на свободу слова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров расценил гибель консервативного активиста Чарли Кирка как атаку на фундаментальные принципы свободы слова.

Источник: Life.ru

«Смерть Чарльза Кирка — это посягательство на свободу слова. Он боролся за открытые дебаты, и враги истины возненавидели его за это», — написал Дуров в соцсетях.

По его словам, право на свободное выражение мнений сегодня находится под глобальной угрозой. Он предупредил, что исчезновение свободы слова неминуемо ведёт к утрате всех остальных свобод. Основатель мессенджера призвал продолжить дело Кирка по защите этого фундаментального права.

Напомним, соратник президента США Дональда Трампа, сооснователь и исполнительный директор организации Turning Point USA Чарли Кирк получил огнестрельное ранение во время мероприятия в университете Юты и умер в больнице. Преступник сбежал. Но сегодня его задержали. Убийцей оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. Он прятался с винтовкой на крыше здания, чтобы произвести выстрел.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше