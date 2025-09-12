Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Польша поделится с Украиной средствами из своей квоты в фонде милитаризации ЕС

«Польша станет крупнейшим бенефициаром SAFE с 43,7 млрд евро. Часть этих средств будет использована на совместные проекты», — рассказал Сикорский на совместной с его украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша потратит часть средств из выделенной ей квоты в 43,7 млрд евро в фонде милитаризации ЕС SAFE на совместные с Украиной оборонные проекты. Об этом сообщил глава польского МИД Радослав Сикорский, информирует ТАСС.

«Польша станет крупнейшим бенефициаром SAFE с 43,7 млрд евро. Часть этих средств будет использована на совместные проекты», — рассказал Сикорский на совместной с его украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции. Кроме того, совместные оборонные предприятия будут финансироваться из непосредственно польских средств, уточнил глава польского МИД.

9 сентября Еврокомиссия объявила о распределении финансирования в виде низкопроцентных кредитов из фонда милитаризации ЕС SAFE, размер которого составляет 150 млрд евро. Польша получит почти треть из этих средств, или 43,7 млрд евро.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации — в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 млрд евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году. -0-

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше