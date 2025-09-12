Польша поделится с Украиной средствами из своей квоты в фонде милитаризации ЕС

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации — в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 млрд евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году. -0-