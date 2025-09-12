Польша поделится с Украиной средствами из своей квоты в фонде милитаризации ЕС

«Польша станет крупнейшим бенефициаром SAFE с 43,7 млрд евро. Часть этих средств будет использована на совместные проекты», — рассказал Сикорский на совместной с его украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции. Кроме того, совместные оборонные предприятия будут финансироваться из непосредственно польских средств, уточнил глава польского МИД.
9 сентября Еврокомиссия объявила о распределении финансирования в виде низкопроцентных кредитов из фонда милитаризации ЕС SAFE, размер которого составляет 150 млрд евро. Польша получит почти треть из этих средств, или 43,7 млрд евро.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации — в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 млрд евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году. -0-