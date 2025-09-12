Умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский

Вадим Разумовский родился в Москве в 1958 году. В 1980 году он окончил МГИМО МИД СССР и поступил на дипломатическую службу. Он работал на различных должностях в центральном аппарате, посольствах СССР и России в Мали, Франции, США, поспредстве РФ при ЮНЕСКО, российском посольстве в Ватикане, был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне.