Умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Вадим Разумовский

МИД России сообщил о смерти чрезвычайного и полномочного посла в отставке Вадима Разумовского.
Уточняется, что Разумовский скончался 8 сентября после продолжительной тяжелой болезни.
Отмечается, что Разумовский на всех участках службы зарекомендовал себя высоким профессионалом, «беззаветно и твердо отстаивавшим интересы родины». Подчеркиваются решительность дипломата, его дальновидность и преданность делу, сочетавшиеся с заботой о товарищах, искрометным юмором и душевной теплотой.
Вадим Разумовский родился в Москве в 1958 году. В 1980 году он окончил МГИМО МИД СССР и поступил на дипломатическую службу. Он работал на различных должностях в центральном аппарате, посольствах СССР и России в Мали, Франции, США, поспредстве РФ при ЮНЕСКО, российском посольстве в Ватикане, был чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне.
Напомним, 10 августа скончался экс-посол по особым поручениям МИД России, глава Рабочей группы по Каспийскому морю Андрей Урнов.