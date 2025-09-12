Путин принял участие в XI международном форуме объединенных культур

Выбранная в 2025 году тема мероприятия звучит следующим образом: «Возвращение к культуре — новые возможности». Участниками и гостями форума стали предприниматели, музыканты, артисты, писатели, художники и иные деятели мировой культуры. Всего в рамках мероприятия должны выступить более 400 спикеров из РФ, а также зарубежных стран.