Путин принял участие в XI международном форуме объединенных культур

В пятницу, 12 сентября, президент России Владимир Путин принял участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Он проходит с 10 по 13 сентября в культурной столице нашего государства.
Выбранная в 2025 году тема мероприятия звучит следующим образом: «Возвращение к культуре — новые возможности». Участниками и гостями форума стали предприниматели, музыканты, артисты, писатели, художники и иные деятели мировой культуры. Всего в рамках мероприятия должны выступить более 400 спикеров из РФ, а также зарубежных стран.
Как KP.RU писал ранее, во время выступления на питерском форуме Владимир Путин подчеркнул, что поддержка семей с детьми является приоритетом для нашего государства.