На Украине назвали дату прибытия военных из Польши

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в страну прибудут польские военные. Он также назвал дату 18 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.
По словам дипломата, прибытие делегации военных из Польши на Украину ожидается в четверг.
Сибига также добавил, что они должны «поработать» с военными ВСУ.
Напомним, ранее в министерстве национальной обороны Польши заявили, что польские военнослужащие не поедут на учени на Украину.
Ранее также глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, однако РФ через Украину якобы воюет с НАТО. По словам дипломата, Россия расширяет военный конфликт за пределы Украины.
