Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине назвали дату прибытия военных из Польши

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в страну прибудут польские военные.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в страну прибудут польские военные. Он также назвал дату 18 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram-канале.

По словам дипломата, прибытие делегации военных из Польши на Украину ожидается в четверг.

Сибига также добавил, что они должны «поработать» с военными ВСУ.

Напомним, ранее в министерстве национальной обороны Польши заявили, что польские военнослужащие не поедут на учени на Украину.

Ранее также глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что НАТО не воюет с Россией, однако РФ через Украину якобы воюет с НАТО. По словам дипломата, Россия расширяет военный конфликт за пределы Украины.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше