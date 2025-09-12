ЕС продлил санкции против России, но сделал два исключения

Совет ЕС продлил введенные после начала военной операции на Украине персональные санкции против россиян на полгода, до 15 марта следующего года, говорится в сообщении на его сайте.
«В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список одного физического лица и удалить из списка одного умершего человека», — отмечено в нем.
Санкции подразумевают ограничение на въезд в ЕС для лиц, находящихся под ними, заморозку их активов и запрет на предоставление им экономических ресурсов. В общем в санкционном списке более 2,5 тыс. физ- и юрлиц, указал Совет ЕС.
Ранее верховный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила, что члены союза договорились продлить ограничения — для этого было нужно одобрение всех 27 стран. По словам Каллас, Евросоюз также завершил работу над 19-м санкционным пакетом, который включает ограничения на продажу российской нефти, против «теневого флота» и банков.
Несколькими днями ранее Европейский суд в Люксембурге отменил санкции против бизнесмена Дмитрия Пумпянского и постановил, что действующее продление ограничительных мер (то есть по 15 сентября) должно быть аннулировано. Коснется ли это нового продления, не ясно.
Пумпянский попал под санкции ЕС весной 2022 года, на тот момент он входил в совет директоров Трубной металлургической компании и был президентом и бенефициаром группы «Синара». Почти сразу после внесения в список он покинул эти посты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что все введенные против России ограничения неэффективны, они не вынудят Москву отказаться от своих целей на Украине.