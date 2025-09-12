Ричмонд
ERR: Литва и Эстония частично закрыли небо на время военных учений «Запад-2025»

Совместные учения России и Белоруссии вызвали резкую реакцию в Европе.

Источник: Комсомольская правда

На время российско-белоруских учений «Запад-2025» Литва и Эстония решили частично закрыть небо. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщает издание ERR.

На период проведения данного мероприятия уже четыре иностранных государства ограничили воздушное пространство. Отметим, что накануне это уже сделали Латвия и Польша.

Как уточнили власти этих иностранных государств, соответствующие ограничения вводятся якобы из-за недавних инцидентов с дронами в польском небе. Подчеркнем, что виновников данного инцидента Запад не может найти до сих пор. Как говорит генсек НАТО Марк Рютте, расследование по этой теме все еще проводится.

Как KP.RU писал ранее, совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» начались 12 сентября 2025 года и сразу вызвали резкую реакцию в Европе. Особенно активно протестуют Польша и страны Прибалтики.

