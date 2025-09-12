Путин призвал мировое сообщество совместно противостоять отмене культур

Ранее Путин заявил, что россиян единым народом делают идентичность и общие ценности. Президент обозначил, что залогом успешного развития и устойчивости России на мировой арене является единство её граждан и сохранение традиционных ценностей. Он акцентировал, что, двигаясь в сторону технологического прогресса, нельзя забывать о необходимости укрепления общих идеалов, объединяющих людей в один народ.