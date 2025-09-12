Ричмонд
Путин призвал мировое сообщество совместно противостоять отмене культур

Российский лидер Владимир Путин призвал страны мира объединить усилия в противодействии предрассудкам, двойным стандартам и практике «отмены» целых культур. С таким заявлением он выступил, обращаясь к участникам XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Источник: Life.ru

«Наша задача в современном мире — объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений. Идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее, поднимающее самые лучшие качества в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что россиян единым народом делают идентичность и общие ценности. Президент обозначил, что залогом успешного развития и устойчивости России на мировой арене является единство её граждан и сохранение традиционных ценностей. Он акцентировал, что, двигаясь в сторону технологического прогресса, нельзя забывать о необходимости укрепления общих идеалов, объединяющих людей в один народ.