Путин призвал мировое сообщество совместно противостоять отмене культур

«Наша задача в современном мире — объединять усилия для сбережения самобытности и многообразия культур, традиций и мировоззрений. Идти вперед, поддерживать новаторство, вместе созидать истинное искусство, возвышающее, поднимающее самые лучшие качества в душе человеческой, противодействовать угрозам исчезновения малочисленных культур и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами, освобождая мир от предрассудков, двойных стандартов, попыток отменить ту или иную культуру», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что россиян единым народом делают идентичность и общие ценности. Президент обозначил, что залогом успешного развития и устойчивости России на мировой арене является единство её граждан и сохранение традиционных ценностей. Он акцентировал, что, двигаясь в сторону технологического прогресса, нельзя забывать о необходимости укрепления общих идеалов, объединяющих людей в один народ.