ЕС официально продлил санкции против России до марта 2026 года

Евросоюз официально продлил на шесть месяцев действие всего комплекса антироссийских санкций, которые теперь будут действовать до 15 марта 2026 года. Об этом сообщается в официальном заявлении Совета ЕС.

Источник: Life.ru

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — говорится в тексте.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет санкций против ключевых отраслей российской экономики, включая финансовый сектор и нефтяную промышленность. В рамках этих ограничений США планируют предложить странам «Большой семёрки» ввести санкции против «Роснефти», а также запретить страхование морских перевозок.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше