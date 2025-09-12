ЕС официально продлил санкции против России до марта 2026 года

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — говорится в тексте.
Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет санкций против ключевых отраслей российской экономики, включая финансовый сектор и нефтяную промышленность. В рамках этих ограничений США планируют предложить странам «Большой семёрки» ввести санкции против «Роснефти», а также запретить страхование морских перевозок.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше